Per Lollobrigida il governo tratta FdI come il fascismo trattò Matteotti

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Continua l’arrampicata sugli specchi da parte di Fratelli d’Italia, in evidente difficoltà a divincolarsi dagli accostamenti ai gruppi neofascisti che prima con l’inchiesta di Fanpage e poi con l’assalto alla Cgil di Roma sono tornati a far parlare di sé. E quando le cose si mettono male,insegna la politica fatta in modo “poco serio”, comincia la gara alla sparata più grossa. L’ultima in ordine di tempo, e la prima per abnormità, è di Francesco, capogruppo alla Camera del partito di Giorgia Meloni. Su Facebook, il deputato ha pubblicato un post in cui accusava non i fascisti, responsabili delle violenze in strada dello scorso sabato a Roma, ma l’esecutivo, che – secondo lui – avrebbe permesso gli scontri per danneggiare FdI: “Ile alcune forze di maggioranza – si legge – hanno usato criminali per indebolire ...