Per Fedez il compleanno è con la torta querela pensata da Chiara Ferragni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da qualche giorno Fedez scherzava con i suoi follower sul tema della torta per il suo compleanno avrebbe avuto. Pensava che Chiara Ferragni stesse scherzando, proponendogli una torta a tema “querela” ma invece l’imprenditrice digitale non è mai stata così seria. Oggi che si festeggia il compleanno di Federico, in casa Ferragnez è arrivata una bellissima torta con tanto di raccomandata verde, e foglio della querela. In alto poi un omino con le fattezze del rapper che legge la sua ennesima querela. “Che poi te ne restano mille…” si legge sulle decorazioni della torta, proprio come dice la canzone più ascoltata dell’estate 2021 cantata da Fedez, Orietta Berti e Achille ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da qualche giornoscherzava con i suoi follower sul tema dellaper il suoavrebbe avuto. Pensava chestesse scherzando, proponendogli unaa tema “” ma invece l’imprenditrice digitale non è mai stata così seria. Oggi che si festeggia ildi Federico, in casa Ferragnez è arrivata una bellissimacon tanto di raccomandata verde, e foglio della. In alto poi un omino con le fattezze del rapper che legge la sua ennesima. “Che poi te ne restano mille…” si legge sulle decorazioni della, proprio come dice la canzone più ascoltata dell’estate 2021 cantata da, Orietta Berti e Achille ...

francescacheeks : Happy Birthday Federico! (Sì, ti chiamo per nome) ???? @Fedez - Fedez : Ma come un giornalista che non si accerta della veridicità di una notizia? Ci avevo creduto. Per buona pace tua non… - fanpage : La consigliera ha diffidato Fedez per i video in cui il rapper riprendeva l'inchiesta di - Whiteartemiss : Aspetto la querela del Codacons per la torta - Unf_Tweet : -