Pennetta candidata alla Hall of Fame del tennis: «Ho parlato con Stan Smith, che emozione» (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Mi è arrivata una mail in cui Stan Smith mi chiedeva il numero di telefono per contattarmi. Io ho fatto lo screenshot e l’ho mandato alla mia manager chiedendole di verificare che fosse vero. Poi mi ha confermato che era il vero Stan e mi sono emozionata moltissimo”. Flavia Pennetta conserva gelosamente il contatto di un mito del tennis, che attualmente oltre ad essere un brand vivente delle famose scarpe, è anche presidente della tennis Hall of Fame. La notizia è questa, infatti: l’ex tennista italiana (campionessa dello Us Open 2015) ha ricevuto la nomination per entrare nella Hall of Fame del tennis. Sarebbe la prima giocatrice italiana a figurare in una lista di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Mi è arrivata una mail in cuimi chiedeva il numero di telefono per contattarmi. Io ho fatto lo screenshot e l’ho mandatomia manager chiedendole di verificare che fosse vero. Poi mi ha confermato che era il veroe mi sono emozionata moltissimo”. Flaviaconserva gelosamente il contatto di un mito del, che attualmente oltre ad essere un brand vivente delle famose scarpe, è anche presidente dellaof. La notizia è questa, infatti: l’exta italiana (campionessa dello Us Open 2015) ha ricevuto la nomination per entrare nellaofdel. Sarebbe la prima giocatrice italiana a figurare in una lista di ...

