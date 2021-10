Pennetta candidata alla Hall of Fame del tennis: "Ho parlato con Stan Smith, che emozione" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per entrare, scrive la Gazzetta dello Sport, deve superare gli altri candidati, tra cui ci sono Juan Carlos Ferrero, Lisa Raymond, Ana Ivanovic, Carlos Moya e Cara Black (ex n.1 al mondo in doppio e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per entrare, scrive la Gazzetta dello Sport, deve superare gli altri candidati, tra cui ci sono Juan Carlos Ferrero, Lisa Raymond, Ana Ivanovic, Carlos Moya e Cara Black (ex n.1 al mondo in doppio e ...

