Pelé sta meglio e scherza: "Pronto per giocare domenica" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una delle figlie di Pelé, Kely Nascimento, ha pubblicato questo video sui social. Migliorano le condizioni della leggenda brasiliana che ringrazia coloro che gli hanno dato forza: "Se Dio vuole, sarò ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una delle figlie di, Kely Nascimento, ha pubblicato questo video sui social. Migliorano le condizioni della leggenda brasiliana che ringrazia coloro che gli hanno dato forza: "Se Dio vuole, sarò ...

