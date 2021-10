Pd | Decaro “Se Letta ci trascura pronti a fare partito dei sindaci”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Pd fa “sempre lo stesso errore, non riesce a comprendere quanto siamo decisivi noi. Se ne ricorda solo a ridosso delle comunali, che il centrosinistra di solito vince, per poi soccombere alle elezioni generali”. Lo dice il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonioin un’intervista a Repubblica. Il segretario del Pd Enrico“ha l’opportunità di riconoscere e mettere in luce il lavoro dei. Non ci basta più essere solo ascoltati, vogliamo entrare nei luoghi dove si prendono le decisioni, essere utilizzati perproposte al Paese. Invece nel Pd continuano a comandare le correnti che da quando c’èsono persino aumentate”. Il rischio altrimenti è “che nasca ildeidentro il ...