Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo vince il Budapest Trophy 2021. Superata la compagine russa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Era nell’aria, ma non era scontato. Matteo Rizzo ha vinto la prima gara stagionale imponendosi al Budapest Trophy 2021, competizione internazionale di Pattinaggio artistico in scena questo fine settimana presso la Vasas Arena della Capitale ungherese, sconfiggendo la quotata rappresentanza russa, composta da Dmtri Aliev e Alexander Samarin. Il gioiellino azzurro, terzo dopo lo short, nonostante un libero viziato da alcune imprecisioni è riuscito a superare la concorrenza proponendo una performance caratterizzata da un solo quadruplo, il toeloop ben eseguito, e due tripli axel, il primo perfetto con euler/triplo salchow, il secondo atterrato con step out, completando il layout con due combinazioni triplo-doppio (triplo flip/doppio toeloop e triplo ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Era nell’aria, ma non era scontato.ha vinto la prima gara stagionale imponendosi al, competizione internazionale diin scena questo fine settimana presso la Vasas Arena della Capitale ungherese, sconfiggendo la quotata rappresentanza, composta da Dmtri Aliev e Alexander Samarin. Il gioiellino azzurro, terzo dopo lo short, nonostante un libero viziato da alcune imprecisioni è riuscito a superare la concorrenza proponendo una performance caratterizzata da un solo quadruplo, il toeloop ben eseguito, e due tripli axel, il primo perfetto con euler/triplo salchow, il secondo atterrato con step out, completando il layout con due combinazioni triplo-doppio (triplo flip/doppio toeloop e triplo ...

