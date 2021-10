“Parole usate come mazze contro la Meloni”: Crosetto racconta perché ha lasciato il “processo” di Formigli (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Lasciare la trasmissione è stata una cosa di cui mi sono dispiaciuto, ma vedo che l’odio cresce e non mi sento di assecondarlo”. Guido Crosetto, ospite ieri sera di ‘Piazzapulita’, su La7, torna con l’AdnKronos sulla scelta di lasciare gli studi televisivi, nel corso della diretta del programma condotto da Corrado Formigli. “Ho assistito a quanto andato in onda nell’ora di trasmissione che precedeva il dibattito tra gli ospiti, alle risposte di Formigli alla Meloni, dove sono continuati i giudizi, che non erano più legati al caso Fidanza, ma direttamente verso la Meloni”. “E’ stato un crescendo – aggiunge – poi è arrivata anche la Gruber, che si è presentata come fosse una osservatrice imparziale, e ancora Prodi, un pezzo da 90…”. Meloni nel mirino, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Lasciare la trasmissione è stata una cosa di cui mi sono dispiaciuto, ma vedo che l’odio cresce e non mi sento di assecondarlo”. Guido, ospite ieri sera di ‘Piazzapulita’, su La7, torna con l’AdnKronos sulla scelta di lasciare gli studi televisivi, nel corso della diretta del programma condotto da Corrado. “Ho assistito a quanto andato in onda nell’ora di trasmissione che precedeva il dibattito tra gli ospiti, alle risposte dialla, dove sono continuati i giudizi, che non erano più legati al caso Fidanza, ma direttamente verso la”. “E’ stato un crescendo – aggiunge – poi è arrivata anche la Gruber, che si è presentatafosse una osservatrice imparziale, e ancora Prodi, un pezzo da 90…”.nel mirino, ...

