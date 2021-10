Parmigiana di zucca | la ricetta autunnale | facile e veloce

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ottobre è il mese della, un alimento a basso contenuto calorico, ma ricco di nutrienti: come tutti gli ortaggi di colore arancione è ricca di caroteni, le sostanze che l’organismo usa per la produzione della vitamina A e che hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Lacontiene anche molti altri minerali e vitamine, come calcio, potassio, sodio, magnesio, fosforo e vitamina E. Contiene, inoltre, una buona quota di aminoacidi e una discreta quantità di fibre. La sua polpa può essere utilizzata per lenire infiammazioni della pelle. Sono innumerevoli le ricette che si possono fare utilizzando lacome ingrediente principale, grazie al suo dolce sapore che sta bene con molti ingredienti: oggi proponiamo ladi, da ...