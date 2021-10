Pari opportunità: Scalfarotto (Iv), 'classe dirigente M5s inadeguata, altro che parità' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "L'esigenza di avere più donne, una Pari quantità di donne e di uomini, in ruoli apicali è un principio sacrosanto. Ma la Parità di genere non può essere una modalità per portare al governo del Paese e delle città persone incompetenti o incapaci, così come il ricambio generazionale non significa dare responsabilità a giovani che non abbiano le caratteristiche necessarie per gestirle". Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, di Iv. "Promuovere le differenze aprendo a giovani e donne non significa sacrificare la competenza, al contrario. Le Pari opportunità sono tali solo a Parità di merito: “Vinca il migliore” indipendentemente dal genere, dall'etnia o dalla nazionalità, dall'età, dall'abilità, dall'orientamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "L'esigenza di avere più donne, unaquantità di donne e di uomini, in ruoli apicali è un principio sacrosanto. Ma latà di genere non può essere una modalità per portare al governo del Paese e delle città persone incompetenti o incapaci, così come il ricambio generazionale non significa dare responsabilità a giovani che non abbiano le caratteristiche necessarie per gestirle". Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario all'Interno Ivan, di Iv. "Promuovere le differenze aprendo a giovani e donne non significa sacrificare la competenza, al contrario. Lesono tali solo atà di merito: “Vinca il migliore” indipendentemente dal genere, dall'etnia o dalla nazionalità, dall'età, dall'abilità, dall'orientamento ...

elio_vito : 'Non sempre le donne si sono dimostrate all'altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma'.. ha de… - fattoquotidiano : La ministra Bonetti scivola sulle Pari Opportunità: “Poche donne candidate? Alcune non sono all’altezza”. Conte: “C… - Mov5Stelle : Il cosiddetto divario retributivo di genere rappresenta una vera e propria piaga per il nostro Paese. Con l’approv… - GiuseppeCorini : RT @antoniettampa: Solo in Italia, la Ministra per le pari opportunità potrebbe individuare come causa della minore presenza di candidate d… - brichiel : RT @carlaruocco1: Dalla ministra #Bonetti parole irricevibili sulle #donne. Il sesso non dovrebbe mai rientrare tra i criteri di valutazion… -