Papa Francesco | “L’aborto è omicidio | mai complici”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 ottobre 2021)torna a parlare di aborto e dell’interruzione volontaria di gravidanza e si rivolge direttamente a farmacisti ospedalieri. “Sì all’obiezione di coscienza“. Le parole diai farmacisti ospedalieri In occasione dell’udienza con i membri della Società Italiana di Farmaceutica Ospedaliera, le parole diBergoglio sono state molto chiare.“e non è lecito diventarne”. Si è poi rivolto direttamente ai farmacisti ospedalieri “voi siete sempre al servizio della vita umana. E questo può comportare in certi casi l’obiezione di coscienza, che non è infedeltà, ma al contrario fedeltà alla vostra professione, se validamente motivata. Ed è anche denuncia delle ingiustizie ...