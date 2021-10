Pallanuoto | Mondiali femminili under 20 2021 | Italia sconfitta in semifinale dalla Spagna | si giocherà per il bronzo

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si interrompe inil cammino della Nazionale difemminile20 aidi categoria in corso di svolgimento a Netanya, in Israele. Nel penultimo atto le azzurrine si sono dovute arrendere al termine di un incontro davvero molto equilibrato alla, che si è imposta per 14-12. Le iberiche si giocheranno il titolo domani con la Grecia, vincente per 13-8 sull’Ungheria, rivale dell’per ilFEMMINILE20 Semifinali 1/4 posto Grecia-Ungheria 13-8 (4-2, 3-1, 4-4, 2-1)12-14 (5-4, 3-3, 2-2, 2-5) Finali – 16 ottobre 14.30 finale 7/8 posto Serbia-Israele 16.00 finale 5/6 posto Olanda-Russia 17.30 finale 3/4 ...