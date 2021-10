Pallamano Benevento pronta al debutto | ecco il derby con l’Atellana dell’ex Boglic

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Pronti, via. Il nuovo campionato di serie A2 è in rampa di lancio e lanon ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata. La squadra di Rui Carvalho scenderà in campo sabato alle ore 18.30 a Colle Sannita controAversa allenata da coach Jaksa, che nelle ultime due annate è stato protagonista proprio sulla panchina giallorossa. Sono state settimane intense per i ragazzi di Carvalho, alle prese con una preparazione intensa sia sul piano tecnico che sotto il profilo tattico. L’allenatore portoghese pretende il massimo impegno dalla sua giovanissima squadra, la segue minuziosamente in ogni esercizio soffermandosi anche sull’errore più banale. Un’accortezza che si spera possa pagare i suoi dividendi già in occasione del ...