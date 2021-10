Palazzi, musei, chiese: tra Albino e Bergamo alla scoperta del Moroni (Di venerdì 15 ottobre 2021) È un format del tutto nuovo quello delle giornate FAI quest’anno in Bergamo e provincia, nel nome di Giovan Battista Moroni e della sua arte. Si tratta di un’immersione totale nel territorio di Albino e del suo intorno seriano, in collegamento con itinerari di Bergamo città nel segno del grande pittore cinquecentesco. L’iniziativa, prevista per le giornate Fai d’autunno il 16 e il 17 di ottobre, vedrà l’apertura al pubblico di chiese e dimore private, di musei e luoghi del quotidiano, molti dei quali visitabili in via eccezionale, con infopoint distribuiti sul percorso, mappa e miniguida tascabile degli itinerari (scaricabile anche dal sito www.valseriana.eu) e visite guidate ai luoghi Moroniani. Presentata con soddisfazione dagli organizzatori, la due giorni culturale ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) È un format del tutto nuovo quello delle giornate FAI quest’anno ine provincia, nel nome di Giovan Battistae della sua arte. Si tratta di un’immersione totale nel territorio die del suo intorno seriano, in collegamento con itinerari dicittà nel segno del grande pittore cinquecentesco. L’iniziativa, prevista per le giornate Fai d’autunno il 16 e il 17 di ottobre, vedrà l’apertura al pubblico die dimore private, die luoghi del quotidiano, molti dei quali visitabili in via eccezionale, con infopoint distribuiti sul percorso, mappa e miniguida tascabile degli itinerari (scaricabile anche dal sito www.valseriana.eu) e visite guidate ai luoghiani. Presentata con soddisfazione dagli organizzatori, la due giorni culturale ...

libellula58 : RT @UmbriaTourism: 16/17.10 tornano le #GiornatedAutunno @Fondoambiente con tante aperture straordinarie per scoprire luoghi spesso chiusi:… - luca_anastasi : RT @UmbriaTourism: 16/17.10 tornano le #GiornatedAutunno @Fondoambiente con tante aperture straordinarie per scoprire luoghi spesso chiusi:… - UmbriaTourism : 16/17.10 tornano le #GiornatedAutunno @Fondoambiente con tante aperture straordinarie per scoprire luoghi spesso ch… - _peacewillwin_x : RT @gretollo: vaffanculo hybe fai i palazzi i musei le ville e non monti un cazzo di wifi che vada come dio comanda - gretollo : vaffanculo hybe fai i palazzi i musei le ville e non monti un cazzo di wifi che vada come dio comanda -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzi musei Giornate FAI d'autunno: il programma per la Calabria ... come di consueto, amplissimo così come tantissime sono le tipologie rappresentate: dai complessi religiosi ai palazzi, dai castelli alle aree archeologiche, dai piccoli musei ai parchi e giardini ...

Incanto Silenzi. La natura del Veneto ... Bruno Boz, Sauro Doria, Alberto Ferro, Paolo Lapponi, Armando Maniciati, Renato Palazzi, ... chiuso i lunedì non festivi Si ricorda che per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche ...

Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 15 al 17 ottobre 2021 VeronaSera Jeff Koons, la «luccicanza» del desiderio collettivo Cosa si può aggiungere ancora a ciò che è già stato scritto, detto, mostrato di Jeff Koons (York, Pennsylvania, 1955) l’artista vivente più famoso al mondo, che ha fatto impennare il mercato dell’arte ...

Jeff Koons, a Firenze la mostra dell’artista più quotato del mondo Con «Shine» Palazzo Strozzi ospita 33 opere dell’artista vivente più pagato al mondo. Le sue serie per ricordarci che anche in noi c’è la luce. «Grazie all’arte cerco di diventare migliore» ...

... come di consueto, amplissimo così come tantissime sono le tipologie rappresentate: dai complessi religiosi ai, dai castelli alle aree archeologiche, dai piccoliai parchi e giardini ...... Bruno Boz, Sauro Doria, Alberto Ferro, Paolo Lapponi, Armando Maniciati, Renato, ... chiuso i lunedì non festivi Si ricorda che per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre,e biblioteche ...Cosa si può aggiungere ancora a ciò che è già stato scritto, detto, mostrato di Jeff Koons (York, Pennsylvania, 1955) l’artista vivente più famoso al mondo, che ha fatto impennare il mercato dell’arte ...Con «Shine» Palazzo Strozzi ospita 33 opere dell’artista vivente più pagato al mondo. Le sue serie per ricordarci che anche in noi c’è la luce. «Grazie all’arte cerco di diventare migliore» ...