Paderno Dugnano | rubano bancomat al mercato e prelevano allo sportello | arrestati

I carabinieri hanno arrestato a Paderno Dugnano tre persone che prelevavano allo sportello con una carta bancomat appena rubata nel vicino mercato. Si tratta di tre bulgari, di cui due donne, senza fissa dimora, che da diversi giorni venivano segnalati aggirarsi con fare sospetto nel monzese a bordo di un'auto a noleggio.

