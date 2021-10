Over 60, terza dose prenotabile sul portale regionale dal 16 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dalle ore 12 di domani sabato 16 ottobre , le persone che rientrano nella fascia anagrafica degli ultrasessantenni trOveranno sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it , un apposito ... Leggi su lanazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dalle ore 12 di domani sabato 16, le persone che rientrano nella fascia anagrafica degli ultrasessantenni tranno sulprenotavaccino.sanita.toscana.it , un apposito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo a… - infoitsalute : Over 60, terza dose prenotabile sul portale regionale dal 16 ottobre - StampToscana : Over 60, disponibile anche per loro la terza dose di vaccino - StampToscana - 055firenze : Vaccini, dal 16 ottobre terza dose prenotabile sul portale regionale per gli over 60 #vaccino #terzadose… - zazoomblog : Terza dose over 60: prenotazioni in Toscana dal 16 ottobre (qui il link) - #Terza #prenotazioni #Toscana #ottobre -