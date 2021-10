Ottomila sotto un… letto | la straordinaria foto di Gil Wizen con un ragno gigante

Otto(mila) sotto un… letto: la straordinaria foto di Gil Wizen (con un ragno gigante) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gil Wizen si trovava in una riserva nella provincia di Napo, nell’Ecuador orientale, quando ha seguito una scia di piccoli ragni che portavano nella sua camera da letto. Il risultato? La vittoria del prestigioso premio ‘Wildlife Photographer of the Year’. Una sorpresa sotto il letto Gil Wizen, fotografo naturalista, non aveva idea di ospitare una famiglia di ragni velenosi sotto il letto, prima di notare alcuni piccoli ragni che camminavano per il pavimento della camera. Seguendo il loro percorso, ha guardato sotto il suo giaciglio per trovare migliaia di piccoli con la madre, grande quanto il palmo della mano. Il fotografo stava soggiornando in una riserva nella provincia di Napo, nell’Ecuador ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gilsi trovava in una riserva nella provincia di Napo, nell’Ecuador orientale, quando ha seguito una scia di piccoli ragni che portavano nella sua camera da. Il risultato? La vittoria del prestigioso premio ‘Wildlife Photographer of the Year’. Una sorpresailGilgrafo naturalista, non aveva idea di ospitare una famiglia di ragni velenosiil, prima di notare alcuni piccoli ragni che camminavano per il pavimento della camera. Seguendo il loro percorso, ha guardatoil suo giaciglio per trovare migliaia di piccoli con la madre, grande quanto il palmo della mano. Ilgrafo stava soggiornando in una riserva nella provincia di Napo, nell’Ecuador ...

