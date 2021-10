Ospina e Lozano, ancora in Nazionale: saranno in panchina con il Torino (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ospina e Lozano già in panchina contro il Toro. I soli due reduci delle Nazionali non ancora atterrati a Napoli. Secondo l’edizione odierna del Corriere … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 15 ottobre 2021)già incontro il Toro. I soli due reduci delle Nazionali nonatterrati a Napoli. Secondo l’edizione odierna del Corriere … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

