Osio Sotto, s'inaugura la nuova scuola media: "Opera che guarda al presente e al futuro" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Osio Sotto. "La nuova scuola media è un investimento molto importante per l'intera comunità: guarda al presente ma anche al futuro". Così il sindaco di Osio Sotto, Corrado Quarti, illustra il valore che ha per il territorio la costruzione di quest'Opera molto attesa. L'edificio, che ha aperto le porte agli alunni e agli insegnanti lo scorso 13 settembre con l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, verrà inaugurato nella mattinata di sabato 16 ottobre alla presenza del direttore dell'ufficio scolastico regionale della Lombardia Augusta Celada e del presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli. Il sindaco afferma: "La realizzazione del nuovo plesso scolastico, del valore di 5 milioni di euro, è il ...

