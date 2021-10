Osimhen | “Tanto lavoro e sacrificio | ho sempre sognato di fare il calciatore”

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CHE STORIA IL TOP AZZURRO RACCONTA LA SUA VITA, TIFOSI COMMOSSI DAL SUO RACCONTO >>>>>>… - AAngelo1994 : @pasquale_caos Siamo migliorati tanto, pensa che prima c'era Mertens al posto di Osimhen e Demme al posto di Anguis… - MondoNapoli : Bianchi su Osimhen: 'E' cresciuto tanto rispetto all'anno scorso, era questione di tempo' - - fabiodipas : @_carlo22_ @IlVeroUltimo tanto osimhen si spezza - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Rolando Bianchi: “Dopo l’ambientamento Osimhen è cresciuto tanto. Scude… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen Tanto

... 9 per i granata, mentre il Napoli,per chiarire il dato, ha segnato il doppio delle reti dei ... il Torino deve stare attento, molto attento, alle partenze a razzo di. L'ultimo a farne le ...Di mestiere Victorfa l'attaccante, ma anche per lui ci sono parole al miele. "E' ... "Il pubblico ci è mancato: con gli spalti vuoti non è vero calcio".Osimhen si racconta L'attaccante del Napoli Victor Osimhen, ha rilasciato un'intervista al canale Youtube King Ekong dove ha parlato della sua vita. Ecco ...Giocatore fortissimo, quelle palle 50 e 50 la prende lui, arriva sempre prima Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ci sono tante partite diffi ...