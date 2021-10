Osimhen: “Sto vivendo un sogno, da bambino mi ispiravo a Drogba. Vi racconto la mia storia” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube King Ekong in cui ha parlato del suo percorso di vita che l’ha portato nel mondo del calcio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni: “Come sto? Mi sento bene, è come se fosse un sogno per me. Un sogno di un bambino che viene fuori dai bassifondi. Volevo solo diventare un giocatore professionista, ispirato da molte grandi leggende, come Drogba, Obi Mikel, Ighalo e gli altri, e sento che essere in grado di raggiungere questa impresa è uno dei miei più grandi successi nella vita. Sono grato a Dio. Dove sono cresciuto nulla è promesso lì, perché qualunque cosa tu voglia ottenere, devi lavorare duramente per ottenerlo. Ricordo che mentre crescevo, stavo pulendo la grondaia per 20 Naira per il mio defunto padrone di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Victor, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube King Ekong in cui ha parlato del suo percorso di vita che l’ha portato nel mondo del calcio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni: “Come sto? Mi sento bene, è come se fosse unper me. Undi unche viene fuori dai bassifondi. Volevo solo diventare un giocatore professionista, ispirato da molte grandi leggende, come, Obi Mikel, Ighalo e gli altri, e sento che essere in grado di raggiungere questa impresa è uno dei miei più grandi successi nella vita. Sono grato a Dio. Dove sono cresciuto nulla è promesso lì, perché qualunque cosa tu voglia ottenere, devi lavorare duramente per ottenerlo. Ricordo che mentre crescevo, stavo pulendo la grondaia per 20 Naira per il mio defunto padrone di ...

