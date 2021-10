Osimhen: ”Sto vivendo un sogno, come tutti i bambini che vengono dai bassifondi” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Osimhen: “Sto vivendo un sogno, come tutti i bambini che vengono dai bassifondi. Mio fratello vendeva giornali, mia sorella arance. Non è stato facile” Victor Osimhen risponde così alle domande del compagno di Nazionale ed ex difensore dell‘Udinese William Troost-Ekong, che sul suo canale Youtube, ha intervistato il centravanti del Napoli.Questo quanto detto dal calciatore nigeriano: “Mi sento bene, è come se fosse un sogno per me. -afferma Osimhen -Volevo solo diventare un giocatore professionista, ispirato da molte grandi leggende, come Drogba, Obi Mikel, Ighalo e gli altri, e sento che essere in grado di raggiungere questa impresa è uno dei miei più ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 15 ottobre 2021): “Stounchedai. Mio fratello vendeva giornali, mia sorella arance. Non è stato facile” Victorrisponde così alle domande del compagno di Nazionale ed ex difensore dell‘Udinese William Troost-Ekong, che sul suo canale Youtube, ha intervistato il centravanti del Napoli.Questo quanto detto dal calciatore nigeriano: “Mi sento bene, èse fosse unper me. -afferma-Volevo solo diventare un giocatore professionista, ispirato da molte grandi leggende,Drogba, Obi Mikel, Ighalo e gli altri, e sento che essere in grado di raggiungere questa impresa è uno dei miei più ...

