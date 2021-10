Osimhen: “Sono felice, sto vivendo un sogno. Ho lavorato duramente ispirato da grandi campioni come Drogba. Vendevo acqua e pulivo grondaie…” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Victor Osimhen sta vivendo un sogno. L’attaccante del napoli si racconta in una video intervista concessa al canale YouTube King Ekong. Osimhen SI RACCONTA IN UN VIDEO NOTIZIE CALCIO NAPOLI- Victor Osimhen, sta vivendo un momento magico. L’attaccante del napoli è il miglior maracatore della serie A, ha superato anche il crack Vlahovic. Con Spalletti, Osimhen è migliorato sia in zona goal cnelle giocate. Il nazionale ha racconatato la sua ascesa nell’olimpo del calcio, ai microfoni del canale You Tube ha King Ekong, di proprietà del suo compagno di nazionale ed ex difensore dell’Udinese William Troost-Ekong. “Mi sento bene, è come se fosse un sogno per me. Un sogno di un bambino che viene fuori dai bassifondi. Volevo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 ottobre 2021) Victorstaun. L’attaccante del napoli si racconta in una video intervista concessa al canale YouTube King Ekong.SI RACCONTA IN UN VIDEO NOTIZIE CALCIO NAPOLI- Victor, staun momento magico. L’attaccante del napoli è il miglior maracatore della serie A, ha superato anche il crack Vlahovic. Con Spalletti,è migliorato sia in zona goal cnelle giocate. Il nazionale ha racconatato la sua ascesa nell’olimpo del calcio, ai microfoni del canale You Tube ha King Ekong, di proprietà del suo compagno di nazionale ed ex difensore dell’Udinese William Troost-Ekong. “Mi sento bene, èse fosse unper me. Undi un bambino che viene fuori dai bassifondi. Volevo ...

