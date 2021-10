Osimhen: «Pulivo le grondaie, vendevo acqua ai semafori. Mi ha aiutato a diventare quel che sono oggi» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Osimhen ha rilasciato un’intervista al canale YouTube di proprietà dell’ex calciatore dell’Udinese (oggi al Watford) Troost-Ekong. Ha parlato della sua infanzia. “Per me era un sogno diventare calciatore professionista. Un bambino che viene dai bassifondi. Volevo solo diventare un giocatore professionista. sono grato a Dio”. Sulle sue origini “sono cresciuto in un luogo dove devi lavorare duramente per raggiungere i tuoi obiettivi. Pulivo le grondaie per 20 Naire per il mio padrone di casa. Ho fatto le pulizie per i vicini, ho trasportato l’acqua e ho fatto tutto questo sempre con piacere. Ho lavorato duro, ho fatto vari mestieri, quando lavori in questo modo per ottenere soldi, sei consapevole dei sacrifici e coi primi guadagni ho ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021)ha rilasciato un’intervista al canale YouTube di proprietà dell’ex calciatore dell’Udinese (al Watford) Troost-Ekong. Ha parlato della sua infanzia. “Per me era un sognocalciatore professionista. Un bambino che viene dai bassifondi. Volevo soloun giocatore professionista.grato a Dio”. Sulle sue origini “cresciuto in un luogo dove devi lavorare duramente per raggiungere i tuoi obiettivi.leper 20 Naire per il mio padrone di casa. Ho fatto le pulizie per i vicini, ho trasportato l’e ho fatto tutto questo sempre con piacere. Ho lavorato duro, ho fatto vari mestieri, quando lavori in questo modo per ottenere soldi, sei consapevole dei sacrifici e coi primi guadagni ho ...

