Oscar 2022, tutti i film italiani in lizza per la nomination (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 27 marzo 2022 si terrà a Los Angeles la cerimonia per la 94esima edizione dei Premi Oscar, e una pellicola italiana si giocherà la statuetta nella categoria Miglior film internazionale. Ed è arrivato il momento di decidere quale. Il 26 ottobre, infatti, la commissione dell’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali) si riunisce per votare ed eleggere, quindi, il film più meritevole di essere in lizza per l’Oscar. Unica condizione: le pellicole devono essere uscite tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021. Sono 18 i titoli che si contendono la nomination, che verrà annunciata ufficialmente l’8 febbraio 2022. Tra questi spiccano grandi nomi del cinema italiano, come Paolo Sorrentino, Nanni Moretti e Pupi Avati. ... Leggi su diredonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 27 marzosi terrà a Los Angeles la cerimonia per la 94esima edizione dei Premi, e una pellicola italiana si giocherà la statuetta nella categoria Migliorinternazionale. Ed è arrivato il momento di decidere quale. Il 26 ottobre, infatti, la commissione dell’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali) si riunisce per votare ed eleggere, quindi, ilpiù meritevole di essere inper l’. Unica condizione: le pellicole devono essere uscite tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021. Sono 18 i titoli che si contendono la, che verrà annunciata ufficialmente l’8 febbraio. Tra questi spiccano grandi nomi del cinema italiano, come Paolo Sorrentino, Nanni Moretti e Pupi Avati. ...

