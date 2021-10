Oscar 2022, i diciotto film italiani che aspirano alla candidatura per l’Academy (Di venerdì 15 ottobre 2021) diciotto titoli per una candidatura agli Oscar. Riparte anche quest’anno la corsa verso la designazione del film italiano che concorrerà ad entrare tra le nomination del classico “Oscar al miglior film straniero”. La commissione di selezione istituita presso Anica su richiesta dell’Academy dovrà decidere tra una discreta sfilza di titoli tra cui, come al solito, non svetta l’opera insuperabile ma tanti buoni film. Proviamo a mettere un po’ d’ordine. Tra i pesi massimi ci sono Mario Martone con Qui rido io, Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, Freaks Out di Gabriele Mainetti e ovviamente, anche se a noi non ha trasmesso granché, Tre piani di Nanni Moretti. Seconda fascia ecco il tanto chiacchierato (e vietato ai minori di 18 anni) La scuola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021)titoli per unaagli. Riparte anche quest’anno la corsa verso la designazione delitaliano che concorrerà ad entrare tra le nomination del classico “al migliorstraniero”. La commissione di selezione istituita presso Anica su richiesta deldovrà decidere tra una discreta sfilza di titoli tra cui, come al solito, non svetta l’opera insuperabile ma tanti buoni. Proviamo a mettere un po’ d’ordine. Tra i pesi massimi ci sono Mario Martone con Qui rido io, Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, Freaks Out di Gabriele Mainetti e ovviamente, anche se a noi non ha trasmesso granché, Tre piani di Nanni Moretti. Seconda fascia ecco il tanto chiacchierato (e vietato ai minori di 18 anni) La scuola ...

Advertising

moviestruckers : #Oscar2022: 18 film in corsa per rappresentare l’Italia - cafexperiment : RT @bastet: Il tre volte Premio Oscar Emmanuel “Chivo” Lubezki ha firmato la direzione artistica del Calendario #Lavazza 2022 e ha fotograf… - scettrolunare : la scuola cattolica… in lista per i film che possono arrivare agli oscar 2022… davvero? fate sul serio? - ROBADADONNE : Ecco tutti i film italiani in corsa per la #nomination agli #Oscars2022 ??? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Oscar 2022 – Da È Stata la Mano di Dio a Freaks Out, ecco i film italiani in corsa -