Oscar 2022: i 18 film in gara per rappresentare l'Italia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Abbiamo da poco pubblicato l'elenco dlle nazioni che hanno già comunicato il film che li rappresenterà all'Oscar. Per l' Italia Sono 18 i film che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria International Feature film Award dei 94^ Academy Awards. Quali film si sono candidati? Per la 94esima edizione degli Oscar hanno proposto la propria candidatura tutti i film distribuiti in Italia, o in previsione di essere distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Oscar 2022: I candidati 3/19 di Silvio SoldiniA CHIARA di Jonas CarpignanoARIAFERMA di Leonardo Di CostanzoL'ARMINUTA di Giuseppe ...

