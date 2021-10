(Di venerdì 15 ottobre 2021)lanelladel. E’ infatti già disponibile nella zona residenziale diSorda laottica targata: sono infatti oltre 5 mila le unità immobiliari della città siciliana pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. L’obiettivo diè raggiungere 17mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (To The Home,fino a casa). Grazie a un investimento diretto di 6 milioni di euro,sta costruendo nella “del ...

Advertising

zazoomblog : Open Fiber accende la fibra a Modica patria del cioccolato - #Fiber #accende #fibra #Modica #patria… - italiaserait : Open Fiber accende la fibra a Modica, patria del cioccolato - fisco24_info : Open Fiber accende la fibra a Modica, patria del cioccolato: Open Fiber accende la fibra nella patria del cioccolat… - lifestyleblogit : Open Fiber accende la fibra a Modica, patria del cioccolato - - TV7Benevento : Open Fiber accende la fibra a Modica, patria del cioccolato... -

Ultime Notizie dalla rete : Open Fiber

Adnkronos

...senso unico alternato per circa 30 giorni nella fascia oraria dalle 8 alle 18.30 dei giorni feriali per lavori idi interramento della fibra ottica con la ditta Ceit di Magliano Alpi per. ...accende la fibra nella patria del cioccolato. E' infatti già disponibile nella zona residenziale di Modica Sorda la fibra ottica targata: sono infatti oltre 5 mila le unità ...Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Open Fiber accende la fibra nella patria del cioccolato. E' infatti già disponibile nella zona residenziale di ...ROMA (ITALPRESS) - “Open Fiber sta costruendo la più grande rete in fibra in Europa (dopo gli ex monopolisti Telefonica e Orange) avendo connesso a ...