Ondina Valla, la donna che ha cambiato la storia dello sport italiano

Trebisonda Valla, nota a tutti come Ondina, è stata e continua ad essere un punto di riferimento per lo sport femminile italiano: è stata la prima donna a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Nata a Bologna nel 1916, è stata fin da giovanissima una promessa dell'atletica. La prima campionessa olimpica del nostro Paese è scomparsa il 16 ottobre 2006, esattamente 15 anni fa. Il suo nome così particolare è stato scelto da suo padre, che riteneva l'omonima città turca una delle più belle del mondo; ma ben presto Valla è diventata famosa con il soprannome di Ondina. A soli 14 anni ha vestito per la prima volta la maglia della nazionale, diventando campionessa italiana assoluta. Due anni dopo, appena sedicenne, era pronta per partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles.

