Omicidio Giulio Regeni: il processo “salta”, gli atti tornano al gup (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – Il processo Regeni ‘salta’, gli atti tornano al gup. Dopo una camera di consiglio durata oltre cinque ore nell’aula bunker di Rebibbia i giudici della Terza Corte d’Assise di Roma hanno dichiarato la nullità dell’assenza degli imputati e nullo il decreto giudizio per quattro 007 egiziani, accusati del sequestro, delle torture e dell’Omicidio del 28enne ricercatore italiano. Si riparte quindi dall’udienza preliminare, anche con una nuova ricerca degli imputati. Per giudici non si può essere certi dell’effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati, né della loro volontaria sottrazione al procedimento. Il processo ai quattro 007 egiziani non ha passato il vaglio dei giudici della corte d’assise di Roma perché “il decreto che disponeva ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – Il’, glial gup. Dopo una camera di consiglio durata oltre cinque ore nell’aula bunker di Rebibbia i giudici della Terza Corte d’Assise di Roma hanno dichiarato la nullità dell’assenza degli imputati e nullo il decreto giudizio per quattro 007 egiziani, accusati del sequestro, delle torture e dell’del 28enne ricercatore italiano. Si riparte quindi dall’udienza preliminare, anche con una nuova ricerca degli imputati. Per giudici non si può essere certi dell’effettiva conoscenza delda parte degli imputati, né della loro volontaria sottrazione al procedimento. Ilai quattro 007 egiziani non ha passato il vaglio dei giudici della corte d’assise di Roma perché “il decreto che disponeva ...

Advertising

Palazzo_Chigi : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - ilpost : Comincia il processo per l’omicidio di Giulio Regeni - ilpost : La Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituirà parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - ZIA_FE : RT @GiulioSiamoNoi: 'È una battuta di arresto, ma non ci arrendiamo. Non ci siamo mai fermati in questi 5 anni, e non ci fermeremo. Pretend… - liciniamagrini : RT @ilmanifesto: MURO DI GOMMA #ilmanifesto #laprima Sospeso: il processo ai 4 agenti dei servizi egiziani accusati di sequestro e omicid… -