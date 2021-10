Olimpia Milano-Efes Istanbul oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2021/2022 (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes Istanbul, sfida valida per la quarta giornata dell’Eurolega 2021/2022 di basket. Altro impegno casalingo nel giro di pochi giorni per gli uomini di Ettore Messina. In campo, due squadre che vengono da un inizio di competizione completamente opposto. Da una parte, la formazione meneghina, a tre vittorie su tre partite giocate, mentre i turchi, vincitori della scorsa edizione, hanno collezionato ben tre sconfitte. Condizioni che paradossalmente non facilitano la vita all’Olimpia, anzi. La partita promette quindi grande spettacolo. La palla a due è prevista per le ore 20:30 di venerdì 15 ottobre, con il match che sarà visibile in ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’e le indicazioni per vedere inAX Armani Exchange-Anadolu, sfida valida per la quarta giornata dell’di basket. Altro impegno casalingo nel giro di pochi giorni per gli uomini di Ettore Messina. In campo, due squadre che vengono da un inizio di competizione completamente opposto. Da una parte, la formazione meneghina, a tre vittorie su tre partite giocate, mentre i turchi, vincitori della scorsa edizione, hanno collezionato ben tre sconfitte. Condizioni che paradossalmente non facilitano la vita all’, anzi. La partita promette quindi grande spettacolo. La palla a due è prevista per le ore 20:30 di venerdì 15 ottobre, con il match che sarà visibile in ...

