Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket 2021-2022: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gerarchie completamente sovvertite in questo primissimo scorcio di Eurolega: l’Olimpia Milano l’ha aperta con tre vittorie, l’Anadolu Efes vincitore pochi mesi fa a Colonia è invece alla ricerca del primo successo a livello continentale dopo un inizio a dir poco complicato. Niente ritorno dell’ex per Krunoslav Simon, uno tra i giocatori più amati dal pubblico milanese prima dell’avvento di Ettore Messina in panchina, mentre a Milano, nonostante lo stop di Troy Daniels, le cose girano molto bene soprattutto con un Devon Hall che più di qualcuno non s’aspettava. Arriva al Mediolanum Forum Vasilije Micic, che entra nella partita da miglior marcatore del torneo con 21.67 punti di media; il pericolo numero uno rimane sempre Shane Larkin, ormai senza ombra di dubbio tra gli americani più ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gerarchie completamente sovvertite in questo primissimo scorcio di: l’l’ha aperta con tre vittorie, l’vincitore pochi mesi fa a Colonia è invece alla ricerca del primo successo a livello continentale dopo un inizio a dir poco complicato. Niente ritorno dell’ex per Krunoslav Simon, uno tra i giocatori più amati dal pubblico milanese prima dell’avvento di Ettore Messina in panchina, mentre a, nonostante lo stop di Troy Daniels, le cose girano molto bene soprattutto con un Devon Hall che più di qualcuno non s’aspettava. Arriva al Mediolanum Forum Vasilije Micic, che entra nella partita da miglior marcatore del torneo con 21.67 punti di media; il pericolo numero uno rimane sempre Shane Larkin, ormai senza ombra di dubbio tra gli americani più ...

