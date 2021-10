Ok al decreto fiscale ma è scontro sulle coperture del Reddito di cittadinanza

Advertising

fattoquotidiano : Decreto fiscale, sul tavolo del cdm anche il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Salvini: “Non diamo il vi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto fiscale #ANSA - ilriformista : Il Cdm ha dato il via libera al #decretofiscale: cartelle, bonus, reddito di cittadinanza e incidenti sul lavoro. S… - onlyforyoureye2 : RT @borghi_claudio: Ho la sensazione che se guardo il decreto fiscale mi incazzo quindi faccio lo zen e spero che questo faro illumini un p… - AngeloBaldes : RT @MassimoFranchi: Mentre sta per scadere la procedura di licenziamento degli operai Whirlpool di Napoli con tavolo al @MISE_GOV, il minis… -

Ultime Notizie dalla rete : decreto fiscale

E proprio questa verità sarebbe l'origine dello scontro fra i partiti riuniti per dare il via libera allegge. Nel corso del Cdm di oggi, le principali tensioni si sono registrate per ...Semaforo verde in Consiglio dei ministri al. E' quanto confermano fonti governative, mentre la riunione (iniziata con due ore di ritardo per un confronto con le regioni su alcune delle norme del testo che riguardano la sicurezza ..."Mentre la viceministra Todde da 12 ore cerca di chiudere la più importante vertenza del Mise, il ministro Giorgetti è in vacanza a Varese, in campagna elettorale, a insultare i cittadini che vivono s ...A ogni occasione – l’ultima il Consiglio dei Ministri di oggi – alcune forze anche di maggioranza si danno da fare per sabotarli. E’ con queste parole che il Ministro dello Sviluppo economico e capode ...