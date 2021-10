Ok al decreto fiscale: 100 milioni per ecobonus auto e stretta sulla sicurezza. Tensione su Reddito di cittadinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) Arrivano 65 milioni tra elettrico e ibrido plug-in. Braccio ferro nella maggioranza sul Reddito di cittadinanza. Lunedì 18 ottobre è invece atteso sul tavolo del Governo il Documento programmatico di bilancio, che costituisce l’ossatura della manovra Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Arrivano 65tra elettrico e ibrido plug-in. Braccio ferro nella maggioranza suldi. Lunedì 18 ottobre è invece atteso sul tavolo del Governo il Documento programmatico di bilancio, che costituisce l’ossatura della manovra

Advertising

fattoquotidiano : Decreto fiscale, sul tavolo del cdm anche il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Salvini: “Non diamo il vi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto fiscale #ANSA - Agenzia_Ansa : E' stato rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro il fondo ecobonus per l'acquisto di veicoli a basse emiss… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Decreto fiscale, sul tavolo del cdm anche il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Salvini: “Non diamo il via l… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Braccio ferro in Cdm su Reddito. Draghi,modifiche in manovra: (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Braccio di f… -