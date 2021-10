Oggi e domani a Napoli l’Assemblea della Consulta Nazionale Antiusura. Gratteri tra gli ospiti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura e solidarietà alle vittime: è tempo di osare. È il tema al centro dell’Assemblea della Consulta Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II, che si terrà a Napoli Oggi e domani. Questo il programma. Oggi alle 16 i presidenti delle Fondazioni Antiusura si riuniscono per approvare il Rendiconto Sociale 2020. domani, sabato 16 ottobre, alle 9, nella Chiesa dell’Immacolata al Gesù Nuovo, (piazza del Gesù Nuovo,2), monsignor Domenico Battaglia presiederà la celebrazione eucaristica per i 25 anni della Consulta Nazionale Antiusura. Monsignor Aberto D’Urso, presidente onorario ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura e solidarietà alle vittime: è tempo di osare. È il tema al centro delSan Giovanni Paolo II, che si terrà a. Questo il programma.alle 16 i presidenti delle Fondazionisi riuniscono per approvare il Rendiconto Sociale 2020., sabato 16 ottobre, alle 9, nella Chiesa dell’Immacolata al Gesù Nuovo, (piazza del Gesù Nuovo,2), monsignor Domenico Battaglia presiederà la celebrazione eucaristica per i 25 anni. Monsignor Aberto D’Urso, presidente onorario ...

Advertising

Agenzia_Italia : Oggi l'ultimo volo di #Alitalia, dopo 75 anni nei cieli _ Da domani 'decolla' invece #Ita con 52 aerei e serve 45 d… - bendellavedova : Il #greenpass fa parte della strategia del governo per contrastare il Covid. Una strategia che, ad oggi, si rivela… - PBPcalcio : #SUPERFANTATWITTER Viste le tante richieste apriamo il mercato per 24H. Dalle 23 di oggi alle 23 di domani e potre… - grappabarricata : @FmMosca A roma c'è qualche manifestazione oggi o domani? - SSaponelli : RT @Darioski6: Oggi ho fatto il tampone per poter andare domani al lavoro. Non vi dico durante la fila, quante ne ho sentite dire sul Gover… -