Occhio! I parlamentari italiani rischiano di finire nella macchina della propaganda cinese

Apprendiamo da diversi fonti che durante la riunione dell'ufficio di presidenza della commissione Esteri del Senato il 6 ottobre scorso, il presidente Vito Petrocelli, del Movimento 5 stelle, avrebbe comunicato che pochi giorni prima del summit dei leader del G20 a Roma avrà un incontro bilaterale con il suo omologo all'Assemblea nazionale del popolo cinese. Inoltre, ha avanzato la proposta – accolta – di un'audizione davanti alle commissioni Esteri congiunte di Camera e Senato dal governatore dello Xinjiang il 9 novembre prossimo. A occhi inesperti, iniziative di questo tipo sembrano rientrare nella normale diplomazia parlamentare. Un'apparenza alimentata da Pechino sfruttando la mancanza di conoscenza delle tattiche asimmetriche di influenza del Partito comunista cinese, di cui l'Italia è bersaglio e su cui a breve ...

