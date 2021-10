Nuovo segnale tv, dal 15 ottobre via al passaggio: cosa succede, come riceverlo e i bonus per i nuovi acquisti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da oggi, 15 ottobre in Italia parte il cambio del segnale tv. Dalla codifica Dvb-T/Mpeg2 si passerà alla Mpeg4, alla quale corrisponde la trasmissione in hd. Il cambiamento sarà graduale e interesserà le varie regioni d’Italia in momenti differenti. Non tutti i televisori saranno compatibili ed è stato istituito un bonus per andare incontro alle spese dell’acquisto dei nuovi device. Nuovo segnale tv in Italia: cos’è, da quando parte e cosa serve per riceverlo Entro il 1 gennaio 2023 in tutta Italia sarà in vigore un Nuovo segnale di trasmissione del digitale terrestre. Non tutti i televisori presenti attualmente nelle case degli italiani saranno compatibili con questa novità. Il Ministero dello Sviluppo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da oggi, 15in Italia parte il cambio deltv. Dalla codifica Dvb-T/Mpeg2 si passerà alla Mpeg4, alla quale corrisponde la trasmissione in hd. Il cambiamento sarà graduale e interesserà le varie regioni d’Italia in momenti differenti. Non tutti i televisori saranno compatibili ed è stato istituito unper andare incontro alle spese dell’acquisto deidevice.tv in Italia: cos’è, da quando parte eserve perEntro il 1 gennaio 2023 in tutta Italia sarà in vigore undi trasmissione del digitale terrestre. Non tutti i televisori presenti attualmente nelle case degli italiani saranno compatibili con questa novità. Il Ministero dello Sviluppo ...

