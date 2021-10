Nuova vita per i magazzini “Printemps”: largo al vintage e al second hand (Di venerdì 15 ottobre 2021) Moda sostenibile, riuso, Nuova vita ai capi? Tutto ciò è sempre più una realtà nel mondo del fashion. E’ notizia recente che Printemps Haussmann si lancia nel vintage di lusso e in le beau responsable, un’etichetta sostenibile, con un’intera gamma dedicata all’economia circolare. I grandi magazzini di Parigi hanno restaurato uno spazio che collega la sua terrazza al settimo piano alla sua emblematica cupola di vetro, sostituendo gli uffici con un dipartimento vintage e di seconda mano. Un’area di 1.300 mq con vista panoramica su Parigi che permette a tutti gli appassionati di scovare abiti e oggetti eccezionali. Il progetto mira a sviluppare e a diffondere l’economia circolare. Il marchio le beau responsable garantisce il rispetto dell’impegno sociale e locale, la ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 15 ottobre 2021) Moda sostenibile, riuso,ai capi? Tutto ciò è sempre più una realtà nel mondo del fashion. E’ notizia recente cheHaussmann si lancia neldi lusso e in le beau responsable, un’etichetta sostenibile, con un’intera gamma dedicata all’economia circolare. I grandidi Parigi hanno restaurato uno spazio che collega la sua terrazza al settimo piano alla sua emblematica cupola di vetro, sostituendo gli uffici con un dipartimentoe dia mano. Un’area di 1.300 mq con vista panoramica su Parigi che permette a tutti gli appassionati di scovare abiti e oggetti eccezionali. Il progetto mira a sviluppare e a diffondere l’economia circolare. Il marchio le beau responsable garantisce il rispetto dell’impegno sociale e locale, la ...

