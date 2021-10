Novena a San Giovanni Paolo II | i viaggi apostolici | Terzo giorno

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Questaè prima di tutto un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di questo straordinario Papa, tanto amato, dai credenti e non. Ed anche per conoscere più da vicino la sua vita, così intensa e segnata da momenti di grandi prove. Per nove giorni rivolgiamo la nostra preghiera aII, uno dei Pontefici più amati L'articoloa SanII: iproviene da La Luce di Maria.

I vescovi di Inghilterra e Galles hanno annunciato l'iniziativa attraverso il sito dell'Episcopato, affermando che con la novena chiederanno l'intercessione di Papa San Giovanni Paolo II affinché l'"...... nell'ottobre del 2020 presso la Basilica papale di San Francesco d'Assisi . Il processo di ... ma il bambino, stando a quanto dichiarato dalla madre di beato Acutis: ' Al terzo giorno di novena ha ...