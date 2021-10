Nota ufficiale della Lazio dopo le parole di Sarri: “Radu non ha contratto il Covid-19” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Fino a poco tempo fa Radu non mi ha dato la sensazione di essere in condizione. Lui stesso mi ha detto che dopo il Covid aveva difficoltà a recuperare. Negli ultimi dieci giorni invece l’ho visto in netta crescita e penso che in questo ciclo di partite sarà dentro anche lui”. dopo queste parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa sul mancato utilizzo del difensore Stefan Radu è arrivata puntuale la precisazione ufficiale da parte della Lazio: “Con riferimento alla conferenza stampa del mister Maurizio Sarri e alla frase sul giocatore Stefan Radu, lo stesso allenatore precisa il senso delle sue parole: il calciatore non ha contratto il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Fino a poco tempo fanon mi ha dato la sensazione di essere in condizione. Lui stesso mi ha detto cheilaveva difficoltà a recuperare. Negli ultimi dieci giorni invece l’ho visto in netta crescita e penso che in questo ciclo di partite sarà dentro anche lui”.questedi Maurizioin conferenza stampa sul mancato utilizzo del difensore Stefanè arrivata puntuale la precisazioneda parte: “Con riferimento alla conferenza stampa del mister Maurizioe alla frase sul giocatore Stefan, lo stesso allenatore precisa il senso delle sue: il calciatore non hail ...

