Norvegia | procura | il killer affidato ai servizi sanitari

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Espen Andersen Brathen, l'uomo di 37 anni responsabile dell'assalto con arco e frecce in, è stato consegnato ai"dopo una valutazione delle sue condizioni", ha riferito la ...

... l'uomo di 37 anni responsabile dell'assalto con arco e frecce in, è stato consegnato ai servizi sanitari "dopo una valutazione delle sue condizioni", ha riferito la. "È stato curato ...Ladi Oslo non ha voluto al momento precisare se Brathen abbia ucciso le sue vittime con le ... Il livello di minaccia inè ancora considerato moderato". Le autorità effettueranno una ...Espen Andersen Brathen, l'uomo di 37 anni responsabile dell'assalto con arco e frecce in Norvegia, è stato consegnato ai servizi sanitari "dopo una valutazione delle sue condizioni", ha riferito la pr ...Si chiama Espen Andersen Brathen, il 37enne originario della Danimarca che mercoledì sera ha fatto rivivere l'incubo di Utoya a 5 milioni di norvegesi. L'uomo, armato di arco e frecce, ha seminato il ...