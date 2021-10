Non solo Agamben, Giovanna Cosenza: “Il Green pass un’imposizione? Come dire che la patente limita la libertà di movimento” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Non posso attraversare il semaforo rosso solo perché sono in grado di farlo. Sarei di intralcio al traffico, rischierei di causare incidenti, provocherei disordine. Questa non è libertà“. Giovanna Cosenza, professoressa ordinaria di filosofia e teoria del linguaggio all’università di Bologna, usa un esempio quotidiano per spiegare il detto celebre: “La mia libertà finisce dove inizia la tua”. Lo usa anche per spiegare l’origine del testo Non solo Agamben, firmato insieme a un centinaio di colleghi fra filosofi e intellettuali italiani. Nasce per rispondere all’intervento del collega e accademico Giorgio Agamben, tenuto il 7 ottobre durante la seduta della Commissione Affari costituzionali. Alcuni punti: i vaccini sono ancora in fase sperimentale, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Non posso attraversare il semaforo rossoperché sono in grado di farlo. Sarei di intralcio al traffico, rischierei di causare incidenti, provocherei disordine. Questa non è“., professoressa ordinaria di filosofia e teoria del linguaggio all’università di Bologna, usa un esempio quotidiano per spiegare il detto celebre: “La miafinisce dove inizia la tua”. Lo usa anche per spiegare l’origine del testo Non, firmato insieme a un centinaio di colleghi fra filosofi e intellettuali italiani. Nasce per rispondere all’intervento del collega e accademico Giorgio, tenuto il 7 ottobre durante la seduta della Commissione Affari costituzionali. Alcuni punti: i vaccini sono ancora in fase sperimentale, le ...

