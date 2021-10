“Non so dove andremo…”. Il dramma di Enzo Paolo Turchi dopo l’ultima costretta decisione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Carmen Russo sta vivendo il suo ritorno in tv al Grande Fratello Vip e fuori Enzo Paolo Turchi l’aspetta. Per Carmen la chiamata di Alfonso Signorini è arrivata all’improvviso e raccolta al volo. Una decisione giusta che sta premiando la ballerina e presentatrice che, settimana dopo settimana, sta raccogliendo consensi tanto da essere indicata come una delle possibili sorprese. Per capire il suo destino ci sarà tempo e modo. Ma intanto da fuori c’è qualcosa che non può aspettare. A svelarlo è proprio Enzo Paolo Turchi che ha rivelato come lui e Carmen saranno costretti a lasciare Palermo, a causa della chiusura obbligata della scuola di danza che i due hanno aperto nel capoluogo siciliano”Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Carmen Russo sta vivendo il suo ritorno in tv al Grande Fratello Vip e fuoril’aspetta. Per Carmen la chiamata di Alfonso Signorini è arrivata all’improvviso e raccolta al volo. Unagiusta che sta premiando la ballerina e presentatrice che, settimanasettimana, sta raccogliendo consensi tanto da essere indicata come una delle possibili sorprese. Per capire il suo destino ci sarà tempo e modo. Ma intanto da fuori c’è qualcosa che non può aspettare. A svelarlo è proprioche ha rivelato come lui e Carmen saranno costretti a lasciare Palermo, a causa della chiusura obbligata della scuola di danza che i due hanno aperto nel capoluogo siciliano”Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”, ...

