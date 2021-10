Nocera Inferiore. Avvocati e commercialisti indagati per truffa e appropriazione indebita (Di venerdì 15 ottobre 2021) Avrebbero acquisito crediti non ancora esigibili applicando poi tassi di interesse nettamente superiore alla soglia prevista per legge: diciotto indagati, tra Avvocati e commercialisti, e oltre 300mila euro sequestrati nell’ambito di un’inchiesta per truffa, appropriazione indebita e falso in bilancio. Una truffa contabile portata avanti con una società di finanziamenti è finita al centro dell’indagine della Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno, con il sequestro di centinaia di migliaia di euro disposto dal gip nocerino e due interdizioni dalla professione notificate ad altrettanti professionisti coinvolti, gli Avvocati Ciro Esposito e Maria Luisa Damiani. Le fiamme gialle della compagnia di Scafati hanno contestato contratti di ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Avrebbero acquisito crediti non ancora esigibili applicando poi tassi di interesse nettamente superiore alla soglia prevista per legge: diciotto, tra, e oltre 300mila euro sequestrati nell’ambito di un’inchiesta pere falso in bilancio. Unacontabile portata avanti con una società di finanziamenti è finita al centro dell’indagine della Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno, con il sequestro di centinaia di migliaia di euro disposto dal gip nocerino e due interdizioni dalla professione notificate ad altrettanti professionisti coinvolti, gliCiro Esposito e Maria Luisa Damiani. Le fiamme gialle della compagnia di Scafati hanno contestato contratti di ...

Advertising

salernotoday : 'Giustizia per Guido Garzillo', lo striscione a Nocera Inferiore che chiede verità dopo otto anni… - CCISS_Ministero : A3 Napoli-Salerno tratto chiuso causa lavori tra A3 Barriera Di Nocera Inferiore (Km 37,8) e Svincolo Angri (Km 29… - bassairpinia : NOCERA INFERIORE. Assolto commerciante di bestiame dall'accusa di appropriazione indebita - - LaCittaSalerno : +++ IL CASO +++ Nocera Inferiore, appalto a Citarella: via alla rescissione LEGGI QUI --> - RTAlive1 : Nocera Inferiore, ancora rifiuti in strada: cercasi multa -