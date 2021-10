Nocera Inferiore: arrestato per detenzione e ricettazione di una pistola clandestina (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Gli agenti del Commissariato di Polizia di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto M. A., nato a Nocera Inferiore il 24 ottobre 1992, resosi responsabile dei reati di detenzione illegale di arma comune clandestina e di munizioni, di ricettazione e di detenzione illegale di una placca identificativa dell’Arma dei Carabinieri, nonché di violazione amministrativa di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/1990. In particolare, personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia di Nocera Inferiore, a seguito ad un’articolata attività info-investigativa, ha effettuato una perquisizione domiciliare nel centralissima via Gramsci, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Gli agenti del Commissariato di Polizia dihanno tratto in arresto M. A., nato ail 24 ottobre 1992, resosi responsabile dei reati diillegale di arma comunee di munizioni, die diillegale di una placca identificativa dell’Arma dei Carabinieri, nonché di violazione amministrativa di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/1990. In particolare, personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia di, a seguito ad un’articolata attività info-investigativa, ha effettuato una perquisizione domiciliare nel centralissima via Gramsci, ...

Advertising

anteprima24 : ** Nocera Inferiore: arrestato per detenzione e ricettazione di una #Pistola clandestina ** - SergVessicchio : ARBITRI FLOP, OLIVA DI NOCERA INFERIORE PERICOLOSO E IMPREPARATO, BISOGNEREBBE FERMARLO - salernotoday : Nocera Inferiore: al via la prenotazione per l’installazione delle lampade votive occasionali… - Ops52716481 : @AndreC198 Nocera Inferiore si chiama così per via di un grande affossamento (da cui, appunto inferiore), qui occup… - AndreC198 : itagliani per bene che protestano contro il GP ora a Nocera Inferiore! accorrete contro la dittatura sanitaria!! SV… -