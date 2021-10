No green pass, un centinaio di universitari in corteo dentro la Statale di Milano: “Giù le mani dal lavoro” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un centinaio di universitari ha manifestato contro il green pass. Gli studenti hanno organizzato un corteo all’interno dell’università Statale di Milano. “Si vax, no vax, a noi non interessa. Protestiamo contro il certificato verde”, dice la maggior parte dei partecipanti al presidio, urlando slogan come “giù le mani dal lavoro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Undihafestato contro il. Gli studenti hanno organizzato unall’interno dell’universitàdi. “Si vax, no vax, a noi non interessa. Protestiamo contro il certificato verde”, dice la maggior parte dei partecipanti al presidio, urlando slogan come “giù ledal”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

