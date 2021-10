No Green pass, Sara Cunial e Davide Barillari occupano gli uffici della Regione Lazio – Il video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al grido di “Resistere per resistere”, Sara Cunial, deputata del gruppo Misto, e Davide Barillari, consigliere della Regione Lazio annunciano sui loro social di aver «occupato gli uffici della Regione Lazio, per dare un segnale forte di resistenza e solidarietà nei confronti di tutti quei lavoratori che da oggi vedranno calpestati i loro diritti e la loro dignità». Quella che viene definita dai due una occupazione è cominciata ieri sera in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo Green pass. «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», si legge in ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al grido di “Resistere per resistere”,, deputata del gruppo Misto, e, consigliereannunciano sui loro social di aver «occupato gli, per dare un segnale forte di resistenza e solidarietà nei confronti di tutti quei lavoratori che da oggi vedranno calpestati i loro diritti e la loro dignità». Quella che viene definita dai due una occupazione è cominciata ieri sera in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo. «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», si legge in ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - francesco4733 : RT @Itsmylifemusic1: L'entrata d'ingresso al Porto di Ancona è stata bloccata. NO GREEN PASS ???????????? Ci siamo anche noi - Deiana_Luca9 : La neolingua per giustificare il Green Pass: un ricatto diventa libertà, i ricattati diventano ricattatori… -