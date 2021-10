No green pass, la variante delta dei movimenti no vax. Ma è d’accordo anche qualche vaccinato (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il movimento in corso contro il green pass è “la variante delta” dei movimenti no mask, “io apro” e no vax che lo hanno preceduto. Appare più esteso, più forte, più combattivo e più determinato. Nonostante il ruolo dei gruppi di estrema destra organizzata, ha le caratteristiche dei movimenti di lotta nati dal basso, spontanei, che crescono su sé stessi e nella lotta e che si scontrano con i gruppi, i poteri dominanti e con la maggior parte dei media. La diffusione di cavolate varie attraverso i social media richiama le ondate di opinione antipolitiche o sovraniste o xenofobe degli ultimi anni ma qui non siamo di fronte a una prevalenza dei “leoni da tastiera”. Questo è un movimento vero, di piazza, e in parte anche di luoghi di lavoro e di studio, ha una dimensione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il movimento in corso contro ilè “la” deino mask, “io apro” e no vax che lo hanno preceduto. Appare più esteso, più forte, più combattivo e più determinato. Nonostante il ruolo dei gruppi di estrema destra organizzata, ha le caratteristiche deidi lotta nati dal basso, spontanei, che crescono su sé stessi e nella lotta e che si scontrano con i gruppi, i poteri dominanti e con la maggior parte dei media. La diffusione di cavolate varie attraverso i social media richiama le ondate di opinione antipolitiche o sovraniste o xenofobe degli ultimi anni ma qui non siamo di fronte a una prevalenza dei “leoni da tastiera”. Questo è un movimento vero, di piazza, e in partedi luoghi di lavoro e di studio, ha una dimensione ...

