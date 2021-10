No Green pass, la protesta a Genova: 'Costretti a una terapia medica per lavorare' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Qualche attimo di tensione fuori dal terminal Psa di Genova Pra' venerdì mattina tra i partecipanti al presidio fuori dal varco portuale e alcuni autotrasportatori, rimasti bloccati senza poter ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Qualche attimo di tensione fuori dal terminal Psa diPra' venerdì mattina tra i partecipanti al presidio fuori dal varco portuale e alcuni autotrasportatori, rimasti bloccati senza poter ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - martinacarletti : #RT @italiasovrana: RT @SkyTG24: Il sindacato dei carabinieri: 'Colleghi senza green pass sfrattati dalle caserme' - martinacarletti : #RT @italiasovrana: RT @Gitro77: L'uscita degli studenti contro il green pass @RomaNoGreenPass dall'università La S… -