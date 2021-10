No green pass, il presidio silenzioso dei lavoratori Atm a Milano: la manifestazione davanti al deposito di San Donato – Video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dalle ore 5 del mattino circa una trentina di lavoratori Atm (Azienda trasporti milanesi) sono in presidio silenzioso davanti all’ingresso del deposito di San Donato a Milano per manifestare la propria contrarietà al green pass, misura obbligatoria da oggi per poter accedere al lavoro. “Contrari al green pass sul posto di lavoro. È una misura anticostituzionale” spiegano in un messaggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dalle ore 5 del mattino circa una trentina diAtm (Azienda trasporti milanesi) sono inall’ingresso deldi Sanper manifestare la propria contrarietà al, misura obbligatoria da oggi per poter accedere al lavoro. “Contrari alsul posto di lavoro. È una misura anticostituzionale” spiegano in un messaggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

